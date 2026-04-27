Эвелина Бледанс об уроках ЖКХ: «Не все будут оплачивать счета»

Российская актриса Эвелина Бледанс критически высказалась об идее ввести уроки ЖКХ в школе. Об этой инициативе она поговорила с kp.ru.

По словам Бледанс, она не хотела бы таких уроков ни для своих детей, ни для своих внуков. Подобные занятия, считает она, были бы полезными, но скучными.

«Не все будут оплачивать счета за воду и свет. Это не удел каждого человека», — сказала актриса.

Вместо этого знаменитость предложила говорить с детьми о доброте — добрый человек, отметила она, оплатит вовремя счета, а злой будет искать возможность обмануть и друзей, и государство.

Предложение добавить в образовательную программу российских школ занятия по бытовым вопросам — от снятия показаний счетчиков до понимания платежек — высказал недавно эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что многие люди сталкиваются с этими задачами только во взрослой жизни, хотя могут подготовиться к ним еще в школе.

Ранее Бледанс призвала не освобождать детей от субботников.