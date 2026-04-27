Губерниев назвал два продукта, которые исключил из рациона ради фигуры

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что поддерживает стройную и спортивную форму во многом благодаря особому подходу к питанию. Заключается он в том, что разрешается все, кроме сладостей и алкоголя, заявил он Общественной Службе Новостей.

Комментатор заверил, что не сидит на диетах и не следует жестким правилам.

«Как говорил мой дед, все полезно, что в рот пролезло! Я ем все, кроме сладостей и спиртных напитков. Конечно, в моем рационе очень много клетчатки, поэтому и я такой стройный», — подчеркнул он, добавив, что может лишь по праздникам позволить себе бокал шампанского и любимые салаты.

До этого певица Надежда Бабкина призналась, что ей удалось сбросить 20 кг лишнего веса благодаря тому, что в течение многих лет она придерживается определенной диеты. Исполнительница рассказала, что со времен карантина придерживается системы питания «8 и 16», суть которой заключается в том, что около восьми часов можно есть все, что хочется, но потом в течение 16 часов нельзя принимать никакой пищи.

