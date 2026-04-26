Влад Соколовский раскрыл, ждет ли его сына карьера на сцене

Певец Влад Соколовский раскрыл, ждет ли его четырехлетнего сына Дэвида карьера на сцене. О ребенке он поговорил с изданием «СтарХит».

По словам Соколовского, Дэвид любит музыку с года.

«Сын обладает отличным слухом, попадает во все ноты, уже даже интонирует, что-то поет, и это приносит ему удовольствие», — делится отец.

Артист отметил, что Дэвид также проявляет интерес к спорту.

«Посмотрим, будем потихонечку его направлять, пробовать разное, приглядываться и анализировать, что ему больше интересно. Главное — не задавить ребенка собственными амбициями», — сказал он.

Влад Соколовский женат на Ангелине Сурковой — пара обручилась в июле 2022 года, а в апреле 2024 года они сыграли свадьбу. У супругов есть общий сын Дэвид, он родился в феврале 2022 года. От предыдущего брака с певицей Ритой Дакотой у Соколовского есть дочь Мия.

