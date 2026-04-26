В HBO раскрыли причину побега Хелены Бонем Картер со съемок «Белого лотоса»

HBO: Хелене Бонем Картер не подошла созданная для нее роль в «Белом Лотосе»
Телеканал HBO рассказал, почему Хелена Бонем Картер вышла из актерского состава четвертого сезона сериала «Белый лотос». Заявление канала цитирует Variety.

На прошлой неделе съемки «Белого лотоса» стартовали на Французской Ривьере. Однако Бонем Картер, приехавшая на площадку, срочно покинула ее.

«Когда стартовали съемки, стало очевидно, что персонаж, которого [шоураннер] Майк Уайт создал для Хелены Бонем Картер, не подошел ей. Роль была переосмыслена, переписывается, в ближайшие недели будет подобрана новая исполнительница. Телеканал HBO, продюсеры и Майк Уайт опечалены тем, что им не удастся поработать с Хеленой Бонем Картер, но они остаются ярыми поклонниками и очень надеются вскоре встретиться с легендарной актрисой в другом проекте», — говорится в сообщении HBO.

Четвертый сезон будет посвящен новой группе гостей и сотрудников отеля «White Lotus». Съемки будут проходить во время Каннского кинофестиваля.

В начале апреля стало известно о беременности звезды «Белого лотоса» Обри Плазы.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

