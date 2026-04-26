Агрессивные припадки и угрозы: Мария Миронова о причинах развода

Актриса Мария Миронова рассказала о причинах развода с мужем-актером Андреем Сорокой. Подробностями личной жизни она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Миронова и Сорока развелись в 2023 году. Тогда она молчала о причинах расставания, а теперь обвинила бывшего супруга в нападении ее брата Алексея. Драка случилась в день рождения сына Мироновой и Сороки Феди, пришлось вызвать скорую помощь.

«У моего брата, который решил не отвечать, дабы не усугублять ситуацию из-за меня, так как в этот момент я еще находилась в браке, было сотрясение мозга и множественные ушибы головы», — написала она.

Миронова добавила, что хотела оставить отца в жизни сына несмотря на «агрессивные припадки» в присутствии ребенка в адрес самой актрисы и помогающих ей нянь. Недавно актер якобы стал требовать, чтобы бывшая жена отдала ребенка ему, на что она пойти не может.

«Грозился увезти его на свою родину в Стерлитамак, чтобы похвастаться сыном родственникам и брату, у которого, к слову, уголовная судимость», — рассказывает она.

По словам адвоката Мироновой Шоты Горгадзе, единственное требование Марии — чтобы встречи происходили на территории, где живет ребенок, в ее присутствии.

Ранее Миронова и Сорока вступили в судебный спор об общении с сыном Федором.