Хилари Дафф заявила, что Аарон Картер связался с ней из могилы

Актриса Хилари Дафф обратилась к ясновидящей и связалась с Аароном Картером

Актриса Хилари Дафф заявила, что поп-исполнитель Аарон Картер связался с ней из могилы. 38-летнюю артистку, ставшую гостьей подкаста Las Culturistas, цитирует People.

С Картером Дафф встречалась в подростковом возрасте с 2000 по 2003 год. Когда в 2022 году певца не стало, она обратилась к ясновидящей, чтобы установить с ним контакт.

По словам актрисы, ясновидящая сама угадала, что перед ней Хилари Дафф, и почувствовала, что Картер якобы находится с ними в одной комнате.

Хилари Дафф призналась, что разыскивала нужного медиума и добивалась встречи с ней три недели, но в итоге специалистка не взяла с нее денег.

«Это не моя работа. Это было проклятием для меня всю мою жизнь», — процитировала ясновидящую актриса.

Аарон Картер прославился в 9 лет, выступив на разогреве группы «Backstreet Boys», где пел его старший брат Ник Картер. 5 ноября артист утонул в ванне в возрасте 34 лет. Позже стало известно, что он находился под воздействием рецептурных препаратов и газа.

