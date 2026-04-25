Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Хилари Дафф заявила, что Аарон Картер связался с ней из могилы

Актриса Хилари Дафф обратилась к ясновидящей и связалась с Аароном Картером
Nina Prommer/Global Look Press

Актриса Хилари Дафф заявила, что поп-исполнитель Аарон Картер связался с ней из могилы. 38-летнюю артистку, ставшую гостьей подкаста Las Culturistas, цитирует People.

С Картером Дафф встречалась в подростковом возрасте с 2000 по 2003 год. Когда в 2022 году певца не стало, она обратилась к ясновидящей, чтобы установить с ним контакт.

По словам актрисы, ясновидящая сама угадала, что перед ней Хилари Дафф, и почувствовала, что Картер якобы находится с ними в одной комнате.

Хилари Дафф призналась, что разыскивала нужного медиума и добивалась встречи с ней три недели, но в итоге специалистка не взяла с нее денег.

«Это не моя работа. Это было проклятием для меня всю мою жизнь», — процитировала ясновидящую актриса.

Аарон Картер прославился в 9 лет, выступив на разогреве группы «Backstreet Boys», где пел его старший брат Ник Картер. 5 ноября артист утонул в ванне в возрасте 34 лет. Позже стало известно, что он находился под воздействием рецептурных препаратов и газа.

Ранее актриса Хилари Дафф опубликовала фото с мужем и четырьмя детьми.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
