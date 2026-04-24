Дуров выпустил первый сольный сингл

Экс-участник, «золотой голос» и соавтор материала группы «Динамит» Илья Дуров выпустил дебютный сингл «Да, весна». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе творческого объединения GAZ.

«Да, весна» — это нежная акустическая баллада, легкая и воздушная. История трека началась с того, что жена музыканта, Ирина, показала ему свое давнее стихотворение. Текст вдохновил артиста и его партнера — аранжировщика и звукорежиссера Михаила Калинина. Они захотели сохранить простую, но изящную аранжировку.

«Песня не очень вписывается в представление о звучании группы «Динамит», но, на самом деле, у группы за долгие годы была очень разная музыка. Даже тогда я тяготел к более гитарному и акустическому звучанию, но концепция коллектива не всегда это позволяла», — сказал Дуров.

Артист добавил, что скоро выпустит несколько новых синглов. Некоторые из них будут похожи на его дебютный трек, а другие — в более танцевальном и современном поп-стиле. Он также рассматривает возможность новых совместных проектов с Денисом Ковальским — композитором, с которым они создали «Динамит».

«Мы с Денисом давние друзья. Я очень ценю его как большого профессионала. Пока конкретных совместных планов нет, но я был бы рад снова сделать что-то с ним написать», — заявил музыкант.

