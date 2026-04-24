В Париже разыскивают 18-летнего россиянина из-за надписи «Дагестан»

В Париже полиция вычислила личность уличного художника, разместившего надписи «Дагестан», «Чечня» и «Грузия» на фоне Эйфелевой башни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Им оказался 18-летний Мансур, переехавший во Францию из Республики Дагестан пять лет назад. Ему грозит штраф в размере 175 тысяч рублей и депортация в связи с обвинением в вандализме.

Молодой человек, который работает под псевдонимом MMY, впервые оставил граффити на террасе дворца Шайо в 2025 году, чем привлек внимание со стороны дагестанцев. Впоследствии к нему обратились жители Чечни с просьбой нанести на стену название их республики, и он согласился. Позже инициативу подхватили и грузины.

Как утверждает Mash, коммунальные службы Парижа стараются убрать надписи, но Мансур быстро их восстанавливает. Он не считает это вандализмом, утверждая, что город уже полон граффити.

При этом 18-летний россиянин вынужден скрывать свою личность, так как по местным законам за повреждение муниципальной собственности ему может грозить штраф до €2 тысяч, а в будущем — депортация.

