Илья Носков о знакомстве с женихами дочери: «Рассказать про грабли могу»

Актер Носков признался, что знаком с потенциальными женихами 20‑летней дочери
Евгения Новоженина/РИА Новости

Получивший широкую известность после роли Эраста Фандорина в сериале «Азазель» Илья Носков признался, что не навязывает советов своей 20-летней дочери Софьи, придерживаясь более гуманного метода воспитания. Его слова передает «Пятый канал».

Вместо «родительского террора», заявил Носков, он лишь может поделиться опытом: «Учить ничему не буду, но рассказать про грабли могу».

При этом актер гордится самостоятельностью Софии, которая сама поступила во французскую школу искусств в Монпелье и уже несколько лет там учится. Также Носков отметил, что уже даже знаком с несколькими потенциальными женихами дочери. Он не торопит девушку с замужеством и с удовольствием наблюдает за развитием событий.

«Я абсолютно ей доверяю, потому что я знаю, что она человек с юмором и творческий. Поэтому в этом смысле я с удовольствием только наблюдаю. Я ей говорю, что папа всегда рядом», — поделился он.

Сейчас Носков женат на второй супруге Виктории. В первом браке с Полиной Васильевой у него родились трое детей: дочь Софья (2006), сыновья Савва (2011) и Александр (2017). Актер рассказывал, что лично принимал роды у супруги, пройдя для этого специальные курсы.

Ранее 16-летняя дочь Гогунского рассказала о желании записать дуэт с МакSим и Лазаревым.

 
