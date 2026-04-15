В Москве пройдет фестиваль инди-музыки с «Аффинаж» и «Бондом с кнопкой»

В Москве на территории арт-кластера ДК «Альфа Кристалл» состоится новый открытый фестиваль инди-музыки «Близость». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Куратором фестиваля выступил певец ZOLOTO (Илья Золотухин). Организаторы обещают «срез новой музыки в диапазоне от инди-фолка и дрим-попа до арт-панка и электро».

В числе приглашенных исполнителей — «Аффинаж», Дарья Виардо, «Рубеж веков», «Где Фантом?», «Деревянные Киты», obraza net, «я Софа», «кё», «Один в оленьем парке», «ПИЛС», «Черное на белом», Хацкевич и «Аквапарк».

Также на «Близости» выступит «Бонд с кнопкой». Для коллектива концерт на «Близости» станет единственным летним выступлением в Москве в расширенном составе.

На одной площадке выступят как хедлайнеры, так и почти никому не известные группы из разных регионов России — от Чувашии до Дальнего Востока. Также организаторы анонсировали секретное выступление — подробности раскроют позже.

«Близость» разместится на трех сценах: две будут работать на открытом воздухе, третья — в здании ДК «Альфа Кристалл», признанном памятником архитектуры.

Ранее сообщалось, что Uma2rman выступят «вне жанров и форматов» в Москве, Петербурге и Казани.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!