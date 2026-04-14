Суд на Украине отменил налоги бывшей девушки Моргенштерна за доходы на OnlyFans

Суд на Украине встал на сторону OnlyFans-модели Лизы Василенко в деле о налогах
Morgenshtern/YouTube

Днепропетровский окружной административный суд встал на сторону украинской модели Елизаветы Василенко, которую налоговая служба пыталась обязать заплатить более 1,6 млн гривен (около 3,8 млн рублей) с доходов на платформе OnlyFans. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что в октябре 2024 года украинские налоговики получили данные от британских компетентных органов. Согласно им, Василенко заработала на OnlyFans 179 942 доллара. С этой суммы потребовали уплатить налоги в бюджет Украины.

Однако адвокаты модели заявили, что реальный доход был ниже. Кроме того, они указали на ключевое обстоятельство: Василенко с июля 2021 года непрерывно проживает в Чехии. Это поставило под сомнение ее статус налогового резидента Украины — а значит, и обязанность платить налоги именно там.

Суд изучил материалы дела, зафиксировал ошибки при организации налоговой проверки и полностью отменил все налоговые уведомления-решения. Более того, суд обязал налоговую службу возместить Василенко судебный сбор в размере 14 376 гривен (около 34 тыс. рублей).

Лиза Василенко некоторое время находилась в отношениях с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). Пара встречалась с 2023 по 2024 год.

