Бывший вокалист Deep Purple нашел сходства между русской и итальянской культурой

Певец Джо Линн Тернер: у Италии и России похожие типы культур
Экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер заявил «Пятому каналу», что в культуре России есть множество сходств с его родины – Италии.

По мнению Тернера, у Италии и России очень похожий тип культуры. Он нашел сходства в национальных блюдах, укладе семьи, религии. Артист назвал российскую культуру очень глубокой, богатой и особенной.

Тернер рассказал, что считает россиян и итальянцев похожими по мировоззрению и поведению. С обоими национальностями он может «приходи поесть, приходи выпить и приходи повеселиться».

«Все такие чудесные. Это точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это очень особенным в России», — подчеркнул музыкант.

В марте 2025 года Джо Линн Тернер посетил Калугу. Весной-летом 2025 года Джо Линн Тернер провел тур по России, где не был с 2022 года.

В 1980-х годах Тернер пел с группой Rainbow, записав с коллективом хиты «I Surrender» и «Stone Cold», с 1990 года и в течение трех лет был в составе Deep Purple, участвовал в записи альбома «Slaves and Masters», также работал с Ингви Мальмстином и выпустил 9 сольных альбомов.

Ранее бывший вокалист Deep Purple решил уйти из музыки в 74 года.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
