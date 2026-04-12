Певец Митя Фомин упал со сцены во время концерта

Певец Митя Фомин рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш.

Фомин опубликовал ролик с инцидентом и перевел его в шутку. Артист выступал в леопардовой шубе и меховой шапке.

«Погода и осадки в Шерегеше вчера не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом», — отметил артист.

В ноябре 2025 года Митя Фомин рассказал в беседе с kp.ru о своем райдере в туре.

По словам Фомина, его команде важно, чтобы звук на площадке был идеальным. Они делают все, чтобы концерт прошел гладко. Как отметил артист, у него редко случаются технические проблемы на сцене.

Фомин отметил, что в его райдер входят номера с ванной и красивым видом, а также наличие тренажерного зала поблизости.

В марте 2026-го Фомин написал дебютную книгу в жанре автофикшн. В книгу «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу» вошли 13 эссе о ярких эпизодах из насыщенной жизни автора, произошедших с ним за более чем четверть века работы в мире шоу-бизнеса.

