Исполнительница вирусного трека «По камушку» об успехе песни: «Семечки начали расти»

Исполнительница вирусного трека «По камушку» Яна Шелпакова рассказала, как относится к успеху песни. Солистка группы Settlers поговорила о музыке с «Газетой.Ru».

По словам певицы, она сперва не поверила, когда в социальных сетях стали активно выкладывать видеоролики с ее песней, сопровождая их трогательным видеорядом — о близких, домашних животных, поддержке.

«Первой реакцией был синдром самозванца лично у меня. Сложно поверить в то, что что-то становится стремительно популярным после стольких лет работы. А дальше, конечно, мы очень радовались, что посаженные семечки начали расти!» — призналась Яна Шелпакова.

Солистка добавила, что действительно в основном встречает свою песню с чем-то «очень трепетным» в качестве визуального сопровождения.

«Я очень счастлива, что эта музыка оказалась для кого-то спасением, потому что я считаю, что именно в этом ее миссия. Люди делились в какой-то период бесконечно историями, я старалась отвечать каждому. Если такое происходит, значит, индустрия на верном пути», — заключила она.

Петербургская группа Settlers, вдохновляющаяся фольклорной традицией, выпустила песню «По камушку» в 2025 году. Композиция набрала свыше 28 миллионов прослушиваний.

21 апреля Settlers дадут концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт».

