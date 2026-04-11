Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Исполнительница вирусного трека «По камушку» об успехе песни: «Семечки начали расти»

Солистка Settlers Яна Шелпакова заявила, что миссия музыки в спасении людей
yanasqu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница вирусного трека «По камушку» Яна Шелпакова рассказала, как относится к успеху песни. Солистка группы Settlers поговорила о музыке с «Газетой.Ru».

По словам певицы, она сперва не поверила, когда в социальных сетях стали активно выкладывать видеоролики с ее песней, сопровождая их трогательным видеорядом — о близких, домашних животных, поддержке.

«Первой реакцией был синдром самозванца лично у меня. Сложно поверить в то, что что-то становится стремительно популярным после стольких лет работы. А дальше, конечно, мы очень радовались, что посаженные семечки начали расти!» — призналась Яна Шелпакова.

Солистка добавила, что действительно в основном встречает свою песню с чем-то «очень трепетным» в качестве визуального сопровождения.

«Я очень счастлива, что эта музыка оказалась для кого-то спасением, потому что я считаю, что именно в этом ее миссия. Люди делились в какой-то период бесконечно историями, я старалась отвечать каждому. Если такое происходит, значит, индустрия на верном пути», — заключила она.

Петербургская группа Settlers, вдохновляющаяся фольклорной традицией, выпустила песню «По камушку» в 2025 году. Композиция набрала свыше 28 миллионов прослушиваний.

21 апреля Settlers дадут концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!