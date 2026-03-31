Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Аллочка и Кузя вернутся в «Универ. 15 лет спустя»

Актриса Кожевникова снова сыграет Аллу в «Универе»
ТНТ

Сериал «Универ. 15 лет спустя» соберет на экране бывших студентов 13 апреля. О том, кто вернется в проект, «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Проект стал третьим по счету сезоном продолжения «Универа» — после сиквелов «10 лет спустя» и «13 лет спустя». К своим ролям вернулись ключевые актеры франшизы, а Мария Кожевникова впервые со времен оригинального «Универа» появится в образе Аллочки. Также на экран вернутся Саша и Таня — герои одноименного спин-оффа в исполнении Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна.

Спустя два года после событий предыдущего сезона жизнь Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская), воспитывающие уже троих детей, возвращаются в Москву и сталкиваются с неожиданными проблемами. А возвращение Кузи (Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом, запускает новую цепочку событий, в центре которой оказывается его противостояние с Аллой (Кожевникова). У Аллочки теперь прозвище «снежная королева», и она намерена присвоить себе бизнес «пельменного короля» Кузи.

По словам Гогунского, за эти годы Кузя изменился, но внутри он все тот же человек, которого зрители когда-то полюбили.

«В этом сезоне у него сложная линия: предстоит много решений, за которые придется отвечать. Он понял, что большие деньги стали препятствием на его пути к построению искренних и крепких отношений», — сказал он.

Кожевникова, в свою очередь, отмечает, что раньше ей было сложно вжиться в образ своей героини — веселой и наивной девочки — из-за определенного диссонанса в убеждениях.

«Сейчас, когда моя героиня повзрослела, у нас с ней гораздо больше сходства в характерах. И, как актриса, я должна показать зрителю эти перемены. Моей героине пришлось через многое пройти, но она не сломалась и, можно сказать, обросла броней. А ту девочку спрятала где-то в глубине души, и моя задача была ее сохранить, она читается во взгляде, интонации», — делится она.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!