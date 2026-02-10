Поргина о первом спектакле Ефремова после выхода из колонии: «Он хоть улыбается и счастлив»

Актриса Людмила Поргина объяснила ажиотаж вокруг спектакля с Михаилом Ефремовым. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что зрители соскучились по актеру, который несколько лет пробыл в колонии.

По мнению Поргиной, Никита Михалков сделал правильно, что позволил Ефремову так скоро вернуться к работе после выхода по УДО. Она считает, что актер не растерял свои навыки и хорошо справится с доверенной ему ролью.

«Он провел столько лет в колонии, и вернуться на сцену — это была его мечта. Прекрасно, что Михалков помог ему осуществить ее. Он хоть улыбается и счастлив. Я уверена, что он справится со своей первой ролью. Он очень талантливый человек, весь в отца. Он со всем справится, только бы его не оскорбляли в печати, не обзывали, и тогда он выстоит», — поделилась Людмила Поргина.

Актриса уверена, что россияне по-прежнему любят Михаила Ефремова, поэтому и раскупили билеты на его спектакль за несколько минут после старта продаж. Людмила Поргина призналась, что и сама собирается посмотреть постановку.

«Зрители по нему соскучились. Все мы знаем его историю, как он сбил человека, как говорил какую-то иногда дребедень, когда его арестовали, потому что не знал, как себя вести. Теперь он понимает всю ответственность своего положения. У него же дети, которые носят его фамилию. Они будут смотреть на него. Я уверена, что он сейчас будет работать очень хорошо. Он ведь заявил, что больше не будет пить. Ну и слава богу! Будем надеяться на это. Я недавно видела его сестру, она с нами рядом живет, хотела узнать, как называется спектакль с Ефремовым. Надо посмотреть его обязательно», — отметила Поргина.

Премьера спектакля «Без свидетелей» назначена на 25 и 26 марта в «Мастерской «12» Никиты Михалкова». На одной сцене вместе с Михаилом Ефремовым выступит Анна Михалкова.

