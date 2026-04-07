«Ундервуд» сыграет новый альбом вживую в преддверии Дня космонавтики

Группа «Ундервуд» впервые сыграет песни с нового альбома «1000 лун» вживую в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба клуба «Космонавт».

На площадку «Космонавт» коллектив традиционно вернется в преддверии Дня космонавтики. Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко исполнят новые песни из свежего релиза и главные хиты.

Выступление состоится 10 апреля.

Российско-украинский коллектив «Ундервуд» был основан в декабре 1995 года. В 2000-х годах группа начала активно вести творческую деятельность. В 2002-м песня «Гагарин, я вас любила» сделала «Ундервуд» известным на всю страну.

За годы творчества «Ундервуд» выпустил 10 альбомов, 22 клипа, 4 сборника стихов и аудиокнигу. Коллектив принимал участие в главных российских фестивалях — «Нашествие» и «Наши в городе», Metro on Stage, FIFA Fan Fest, «Чернозем» и YLETAЙ.

Песни «Ундервуда» звучали в фильмах и сериалах — «Король и Шут», «Даун Хаус», «Небесный суд», «Питер FM», «Полярный-2», «Огонь».

