Селин Дион вернется на сцену несмотря на тяжелую болезнь: «Лучший подарок»

Тяжело больная канадская певица Селин Дион анонсировала серию концертов в столице Франции Париже. Новостями 58-летняя звезда поделилась на своем сайте.

Исполнительница хита «My Heart Will Go On» объявила, что с 12 сентября даст 10 концертов на парижской арене «La Défense», вмещающей 40 тысяч зрителей.

«В течение последних нескольких лет каждый день я чувствовала ваши молитвы и поддержку, доброту и любовь. Вы помогли мне так, что даже не описать, и мне действительно повезло иметь вашу поддержку. В этом году я получу лучший подарок на день рождения в жизни — шанс увидеть вас, выступить еще раз в Париже!» — написала она.

Селин Дион вернется на сцену впервые с церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила несколько десятков концертов.

