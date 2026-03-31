Алена Хмельницкая станет фанаткой ЗОЖ в «Беспринципных»

В пятом сезоне сериала «Беспринципные» о жизни обеспеченных жителей Патриков герои вернутся в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

К прежнему актерскому составу присоединились новые артисты, в числе которых Алена Хмельницкая. Она воплотит образ могущественной бизнес-леди и фанатки ЗОЖ Анны Генриевской — единственной женщины на Патриарших прудах, которую главная героиня Валентина (Кристина Бабушкина) считает «приблизительно равной себе».

Новая героиня побудит генерала Хадякова (Николай Фоменко) пробежать марафон! Лео Канделаки сыграет Марка — гувернера, который примет на себя заботу о сыне Веры (Надежда Михалкова). В роли одного из поклонников последний зрители увидят Александра Мизева. В свою очередь, Зоя Фуць сыграет клиентку Оли (Анна Слю), которую попытается соблазнить Славик (Павел Деревянко). Олина подружка в исполнении Екатерины Кабак поможет вывести летописца Патриков на чистую воду, а певица Алика Смехова вернется к роли гадалки.

Над пятым сезоном работали режиссеры Заур Засеев («Беспринципные в Питере») и Тина Баркалая («Жемчуг»). Авторами сценария стали писатель Александр Цыпкин, Екатерина Богомолова, Владимир Васильев, Илья Мотовилов, Иван Авсеенко, Юлия Абрамчик.

