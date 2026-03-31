Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Звезда «Аншлага» расстался с молодой девушкой после начала СВО

sla8aha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и юморист Святослав Ещенко, известный по шоу «Аншлаг» и «Кривое зеркало», рассказал News.ru, что ему пришлось расстаться с молодой девушкой после начала специальной военной операции на Украине.

Ещенко отметил, что его бывшая девушка – украинка. Она моложе 54-летнего артиста на 18 лет. После начала СВО возлюбленная юмориста уехала в Польшу.

«Ее можно понять, у нее там живут все близкие. Она предлагала мне поехать вместе с ней, но я отказался. Что я там буду делать, унитазы мыть? Для кого я там буду выступать?» — поделился артист.

Ещенко уточнил, что сейчас его сердце свободно.

В феврале 2023 года Святослав Ещенко признался в интервью kp.ru, что из-за ссоры с бывшей супругой Ириной практически не общается с сыном. Он разругался с экс-супругой на почве политики.

В 2018 году Святослав Ещенко развелся с женой Ириной после 20 лет совместной жизни. В браке у них родился сын Нарад.

Ранее сообщалось, что звезда «Аншлага» обратился к врачам на фоне угрозы инфаркта.

 
Теперь вы знаете
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!