Звезда «Аншлага» расстался с молодой девушкой после начала СВО

Юморист Ещенко заявил, что его девушка переехала в Польшу после начала СВО

Актер и юморист Святослав Ещенко, известный по шоу «Аншлаг» и «Кривое зеркало», рассказал News.ru, что ему пришлось расстаться с молодой девушкой после начала специальной военной операции на Украине.

Ещенко отметил, что его бывшая девушка – украинка. Она моложе 54-летнего артиста на 18 лет. После начала СВО возлюбленная юмориста уехала в Польшу.

«Ее можно понять, у нее там живут все близкие. Она предлагала мне поехать вместе с ней, но я отказался. Что я там буду делать, унитазы мыть? Для кого я там буду выступать?» — поделился артист.

Ещенко уточнил, что сейчас его сердце свободно.

В феврале 2023 года Святослав Ещенко признался в интервью kp.ru, что из-за ссоры с бывшей супругой Ириной практически не общается с сыном. Он разругался с экс-супругой на почве политики.

В 2018 году Святослав Ещенко развелся с женой Ириной после 20 лет совместной жизни. В браке у них родился сын Нарад.

Ранее сообщалось, что звезда «Аншлага» обратился к врачам на фоне угрозы инфаркта.