Светлана Захарова рассказала, чем Большой театр отличается от Мариинского

Народная артистка России, прима Большого театра Светлана Захарова в интервью «Пятому каналу» рассказала, чем, по ее мнению, Большой театр отличается от Мариинского в Санкт-Петербурге, где она много лет работала. По ее словам, разница между этими легендарными учреждениями — огромна.

«Сцена Большого театра требует другой эмоциональной подачи, другого заполнения. Сцена намного больше, зрительный зал намного больше, больше, яростно», — рассказала Захарова.

Она также выразила уверенность, что, несмотря на солидный возраст, Большой театр никогда не постареет. Секрет его молодости — талантливые юные танцоры, которые каждый год выходят на сцену.

28 марта Большому театру исполнилось 250 лет. Днем основания одной из старейших и крупнейших сцен России и всего мира принято считать 28 марта 1776 года, когда Екатерина II разрешила князю Петру Урусову организовать театральную труппу.

Ранее россияне назвали классическую литературу одним из главных культурных символов страны.

 
