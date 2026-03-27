Россияне назвали классическую литературу одним из главных культурных символов страны

Почти половина россиян (48%) считают классическую литературу главным культурным символом России, следует из результатов опроса центра исследований российского общества «Знание».

По данным опроса, 42% россиян считают балет главным культурным символом страны.

«Классическая литература и русский балет – безусловные символы нашей страны. Эти достижения – не достояние прошлого, а часть современной культуры: они продолжают формировать образ страны в настоящем», — отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Опрос показал, что 30% россиян посещали театр за последний год. Говоря о жанрах, 38% назвали комедию, а 32% — драму.

Кроме того, в результате опроса выяснилось, что 47% россиян хотели бы посетить Большой театр, 31% — Мариинский театр, 28% — МХАТ и Театр на Таганке, а 21% — Театр Сатиры.

Говоря о причинах, из-за которых россияне не ходят в театр, 33% назвали нехватку свободного времени, 32% — отсутствие театра рядом с домом, а 16% — высокую стоимость билетов.

Опрос проходил в марте 2026 года. Всего в нем приняли участие 1600 россиян.