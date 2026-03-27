Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне назвали классическую литературу одним из главных культурных символов страны

Почти половина россиян (48%) считают классическую литературу главным культурным символом России, следует из результатов опроса центра исследований российского общества «Знание».

По данным опроса, 42% россиян считают балет главным культурным символом страны.

«Классическая литература и русский балет – безусловные символы нашей страны. Эти достижения – не достояние прошлого, а часть современной культуры: они продолжают формировать образ страны в настоящем», — отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Опрос показал, что 30% россиян посещали театр за последний год. Говоря о жанрах, 38% назвали комедию, а 32% — драму.

Кроме того, в результате опроса выяснилось, что 47% россиян хотели бы посетить Большой театр, 31% — Мариинский театр, 28% — МХАТ и Театр на Таганке, а 21% — Театр Сатиры.

Говоря о причинах, из-за которых россияне не ходят в театр, 33% назвали нехватку свободного времени, 32% — отсутствие театра рядом с домом, а 16% — высокую стоимость билетов.

Опрос проходил в марте 2026 года. Всего в нем приняли участие 1600 россиян.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
