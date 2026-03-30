Съемки «Лары Крофт» остановили из-за травмы у Софи Тернер

Съемки нового сериала «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» остановили из-за травмы у исполнительницы главной роли — Софи Тернер. Об этом сообщило издание Independent.

Травмы звезды «Игры престолов» врачи охарактеризовали как «незначительные». Представитель Amazon MGM Studios добавил, что в студии с нетерпением ждут возобновления производства в ближайшее время.

Неизвестно, получила ли Тернер травму во время съемок.

Актриса играет археолога и искательницу приключений Лару Крофт в сериале режиссера Фиби Уоллер-Бридж.

В 2025 году во время подготовки к роли у нее обнаружились проблемы со спиной после тренировок по восемь часов в день пять дней в неделю.

«Я поняла, что гораздо легче нарастить мышечную массу, если вы занимались спортом раньше в своей жизни, но у меня ничего такого не было. Так что у меня ушли месяцы на то, чтобы привести себя в хорошую форму», — рассказывала она.

В новой экранизации, основанной на популярной франшизе видеоигр, также сыграют Сигурни Уивер, Селия Имри и Джейсон Айзекс.

