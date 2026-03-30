Андреасян объяснил, почему выбрал 43-летнего актера на роль Пьера Безухова

Режиссер Сарик Андреасян заявил в интервью «Кинопоиску», что намеренно взял на роль Пьера Безухова 43-летнего актера Николая Шрайбера.

Андреасян считает, что события, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут случиться с 20-летним парнем. Именно столько персонажу было в начале романа «Война и мир». Режиссер напомнил, что Сергей Бондарчук сыграл Безухова в своей экранизации романа Льва Толстого в 50 лет.

«Сегодня с трудом представляешь, что в кадр войдет парень 20 лет и начнет рассуждать о вере, любви», — поделился кинематографист.

Андреасян назвал Шрайбера потрясающим артистом.

«Толстой описывает Пьера как большого ребенка, и я почувствовал у Коли эту органику: за всей этой глыбой скрывается «самый смешной и рассеянный человек на свете, но самое золотое сердце», как говорит о нем в книге Болконский», — отметил режиссер.

В январе Андреасян раскрыл, что роль Андрея Болконского сыграет актер Станислав Бондаренко. Матвей Лыков исполнит роль офицера Анатоля Курагина. Актрисе Полине Гухман досталась роль Наташи Ростовой.

Ранее Андреасян выписался после операции на позвоночнике.