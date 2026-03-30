Садальский назвал поэта, стихи которого россияне знают лучше Пушкина

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале назвал Николая Добронравова одним из самых популярных поэтов России.

По словам Садальского, среднестатистический россиянин знает больше стихов Добронравова, чем произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

«Простейший тест: «Надежда» — это что? Ну, конечно, «компас земной»! А «трус» он какой? Он «не играет в хоккей», само собой. А «как молоды мы были?» – отметил артист.

Садальский поделился архивным фото с поэтом и его женой, композитором Александрой Пахмутовой. Он подчеркнул, что ни одно застолье от Калининграда до Владивостока не обходится без песен Добронравова. Актер считает такую традицию правильной.

«Потому что на гениальную музыку своей супруги Александры Пахмутовой Николай Добронравов всегда писал искренние и проникновенные стихи», — поделился актер.

Николая Добронравова не стало 16 сентября 2023 года. Ему было 94 года. С 1956 года и до самой кончины он сочинял песни вместе с супругой Александрой Пахмутовой.

