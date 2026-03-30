Умерла звезда фильма Вуди Аллена

Скончалась 79-летняя актриса Мэри Бет Херт
Голливудская актриса, звезда фильма «Интерьеры» Вуди Аллена Мэри Бет Херт умерла в США. Об этом сообщил журнал The Variety.

79-летняя актриса скончалась 28 марта в пансионате в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси).

Причиной смерти Мэри Берт Херт могли стать последствия болезни Альцгеймера, от которой артистка страдала с 2015 года.

«Она была актрисой, женой, сестрой, матерью, тетей, другом и все эти роли играла с изяществом и доброй яростью. Хотя мы все скорбим, есть некоторое утешение в том, что она больше не страдает и мирно воссоединилась со своими сестрами», — сказали прессе ее дочь Молли и муж, сценарист и режиссер Пол Шредер.

Мэри Бет Херт родилась в 1946 году. Трижды номинировалась на театральную премию «Тони». Также известна по картине «Мир по Гарпу», в которой снялась вместе с Робином Уильямсом.

