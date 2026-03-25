«Альфонс на старости лет»: семья мужа Распутиной захотела сделать его банкротом

Муж певицы Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров, рассказал в студии шоу «Как есть», что бывшая жена и дети от первого брака оформили ему банкротство.

Как признался Захаров, он не знает, как так вышло. Адвокаты объяснили бизнесмену, что это можно сделать через судебных приставов. Мужчина считает, что семья оформила документы, когда тот тяжело болел и физически не мог оплачивать налоги. Захаров узнал о своем банкротстве случайно — когда не смог снять деньги с карты.

«Я сам в шоке был. Адвокат, которая со мной работала, тоже в шоке была, что до такого дошло. Она мне сказала: «У них одна мысль — отобрать у вас дом». Всё», — поделился предприниматель.

Захаров признался, что пока не работает и живет на средства жены. Мужчина не может получать пенсию из-за банкротства.

«Мария кормит. Альфонсом стал на старости лет», — заявил бизнесмен.

Захаров отметил, что бывшая жена не претендовала на дом до тех пор, пока он и Распутина не перестроили его полностью. Певица подчеркнула, что внесла 80% средств в реконструирование этого жилья.

Ранее дочь мужа Распутиной обвинила певицу во вранье.