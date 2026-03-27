Ко Дню театра россиянам прдеставят контент, посвященный сценическому искусству

VK запускает проект ко Дню театра для всех, кто любит сцену

В честь Всемирного дня театра VK запускает масштабный онлайн-проект, в котором примут участие более 250 представителей театральной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

На платформе VK Видео во вкладке «Культура», в подборке VK Клипов и в постах тематических сообществ под хештегом #Деньтеатра2026 будет представлен контент, посвященный сценическому искусству.

Зрители увидят архивные записи культовых спектаклей, показы современных постановок, репетиций, закулисную жизнь театров, а также обращения артистов. Для пользователей ВКонтакте будут доступны специальные тематические шаблоны историй и эмодзи-статусы. VK Музыка собрала книжную полку «Ко дню театра» с аудиоспектаклями, среди которых «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Тоннель» Яны Вагнер от издательства «Вимбо» и «Точка зрения Всеведущего читателя» — аудионовелла, ставшая мировым бестселлером, от издательства О2.

Александринский театр примет участие с серией специально снятых ко Дню театра клипов про театральные профессии. Гостелерадиофонд предоставит для проекта культовые спектакли из своих архивов.

Театр Олега Табакова предоставит уникальные кадры из закулисья премьерного спектакля. Портал «Культура.РФ» — обширную образовательную программу: ролик «Магия театра: как создают спектакли», карточки о пяти скандальных премьерах, которые позже стали классикой, тест «С чего начинали знаменитые балетные танцовщики» и подборку трансляций спектаклей.

РОСФОТО представит клипы о цирковой фотографии, а Театральная библиотека поделится записью лекции архитектора-реставратора Сергея Лалазарова о реставрации Александринского театра.

Российская государственная библиотека опубликует пост с уникальными фотографиями звезд оперы и балета начала XX века.

