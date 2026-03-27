Николай Гоголь стал лидером театрального года в России

«Афиша»: спектакли по мотивам произведений вошли в топ-10 театральных хитов
Постановки по мотивам великих произведений вошли в топ-10 театральных хитов 2025 года, следует из результатов исследования компании «Афиша» и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» в преддверии Всемирного дня театра.

В десятку самых популярных спектаклей вошли «На дне», «Р» (спектакль по мотивам «Ревизора»), «Сказка о золотой рыбке», «Огниво» и «Волшебник Изумрудного города».

Исследование показало, что Н.В. Гоголь является лидером театрального года. В лидеры рейтинга с января по конец марта попали две версии «Ревизора» и «Майская ночь».

По данным рейтинга «Читай-города», Федор Достоевский является лидером в классической литературе. Также пьеса Максима Горького «На дне» вошла в топ-30 самых продаваемых классических произведений литературы. Кроме того, второй год подряд растет интерес к произведениям Н.В. Гоголя – продажи «Мертвых душ» выросли на 40%, а «Вечера на хуторе близ Диканьки» — на 16%.

По данным продаж «Читай-города», самыми продаваемыми драматическими произведениями стали «Горе от ума», «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом), «На дне», «Недоросль» и «Вишневый сад».

 
