У Нурлана Сабурова нашли бизнес по увеличению пенисов

У казахстанского комика Нурлан Сабуров нашли бизнес по увеличению пенисов в Дубае. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Сабуров вошел в долю медицинского урологического центра, предварительно пройдя обследование в филиале медцентра в Алма-Ате.

В услуги медицинского центра входит увеличение мужских половых органов, пластика уздечки, обрезание, консультации с сексологом, психологом и урологом.

Клиника открылась летом 2025 года в Алма-Ате, в июне филиал планируют открыть в Астане, а ближе к осени 2026-го — в Дубае. Mash утверждает, что Сабуров станет лицом и амбассадором проекта за рубежом. Сам артист не комментировал эту информацию.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В феврале он вернулся в Казахстан. Позже Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о начале проверки в отношении комика, однако конкретную статью, по которой она проводится, до завершения мероприятий не уточнял. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист оценила шансы Сабурова вернуться в Россию.

 
