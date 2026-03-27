Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко вступят в борьбу с нечистью калмыцкой мифологии

Стартовали съемки юбилейного пятого сезона фэнтези-сериала «Сергий против нечисти». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

В новом сезоне «Сергий против нечисти. Царь саранчи» напарники отец Сергий и следовательница Катя отправятся в Калмыкию, столкнутся с уникальной мифологией региона и вступят в борьбу его фольклорной нечистью — Эрлик-ханом, Шулмусами, Донамом, Волколаками, а также с архидемоном Ада Абаддоном.

К своим ролям вернулись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и Артур Ваха. Режиссером пятого сезона стал Илья Шеховцов.

В центре нового сезона окажется давняя трагедия, которая связывает Сергия и Катю — они поймут, что родителей их лишил могущественный архидемон Абаддон. Они решают остановить демона навсегда и вместе с Тетушкой (Ирина Розанова), Ринатом (Артур Ваха) и Кракиным (Дмитрий Куличков) оказываются в степях Калмыкии, где Абаддон взращивает полчища адской саранчи для установления мирового господства. На помощь охотникам приходит местная Шаманка (Елена Ербакова).

В новом сезоне появится и новый ключевой персонаж — отец Сергия (Кирилл Полухин).

«Мой герой — человек с криминальным прошлым, упрямый, жесткий, но по-своему справедливый. Все, что он делает, — ради сына. Мне было важно раскрыть героя не только как охотника на нечисть, но и как отца. Он оказывается рядом со взрослым сыном, но не может сразу это принять и довериться, особенно в присутствии Кати — здесь срабатывает его прошлое и неприязнь к представителям закона. И, конечно, вся эта история для меня в первую очередь про человека, который остается верен своему выбору до конца», — рассказывает Полухин.

Ранее был назван самый популярный сериал среди молодежи в России.

 
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
