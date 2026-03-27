Солист группы Би-2 зарегистрировал в Евросоюзе торговую марку

Лева Би-2 зарегистрировал в Евросоюзе торговую марку для охранных услуг

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2, включен в реестр иноагентов в РФ) зарегистрировал в Евросоюзе торговую марку Bi-2, под которой возможно оказание охранных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что торговая марка зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Регистрация также включает оказание юридических услуг, она распространяется на цифровой контент и аудиовизуальные продукты, одежду и обувь, рекламные и маркетинговые услуги, телекоммуникации, а также организацию развлекательных мероприятий и IT-услуги.

В декабре сообщалось, что Лева Би-2 избавился от последней квартиры в Москве.

По данным Telegram-канала SHOT, артист передал имущество по дарственной, чтобы воспользоваться серой схемой вывода средств из России. Издание уточняет, что речь идет о трехкомнатной квартире рядом с метро «Улица 1905 года», которую в феврале пытались поджечь.

Ранее в Москве подожгли дверь квартиры Левы Би-2.