На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известную певицу задушили в доме престарелых

Певицу Энкарниту Поло задушили в доме престарелых
true
true
true
close
Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Известную испанскую актрису и певицу Энкарниту Поло задушили в доме престарелых в Испании. Об этом сообщает El Caso.

По предварительным сообщениям национальной полиции, 86-летнюю Поло задушил другой житель дома престарелых в Авиле. Сейчас ведется расследование для выяснения обстоятельств ее смерти.

Предполагаемый нападавший — восьмидесятилетний мужчина, ранее не проявлявший никаких признаков агрессии. Сейчас его поместили в психиатрическое отделение.

«Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-попа, чей голос и личность повлияли на несколько поколений. Но для меня она была прежде всего моей матерью: сильной, жизнерадостной женщиной с уникальным характером», — сказала журналистам ее дочь, Ракель Вайцман Поло.

Энкарнита Поло была звездой испанской поп-сцены 1960-х и 1970-х годов, наиболее известен ее хит «Paco, Paco, Paco». В последние годы жизни она вела затворническую жизнь и проходила лечение от рака.

Ранее 21-летняя звезда TikTok Ирина Небога умерла от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами