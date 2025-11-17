Известную певицу задушили в доме престарелых

Известную испанскую актрису и певицу Энкарниту Поло задушили в доме престарелых в Испании. Об этом сообщает El Caso.

По предварительным сообщениям национальной полиции, 86-летнюю Поло задушил другой житель дома престарелых в Авиле. Сейчас ведется расследование для выяснения обстоятельств ее смерти.

Предполагаемый нападавший — восьмидесятилетний мужчина, ранее не проявлявший никаких признаков агрессии. Сейчас его поместили в психиатрическое отделение.

«Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-попа, чей голос и личность повлияли на несколько поколений. Но для меня она была прежде всего моей матерью: сильной, жизнерадостной женщиной с уникальным характером», — сказала журналистам ее дочь, Ракель Вайцман Поло.

Энкарнита Поло была звездой испанской поп-сцены 1960-х и 1970-х годов, наиболее известен ее хит «Paco, Paco, Paco». В последние годы жизни она вела затворническую жизнь и проходила лечение от рака.

Ранее 21-летняя звезда TikTok Ирина Небога умерла от рака.