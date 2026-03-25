Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Афиша» провела цветочную акцию ко Дню театра в Петербурге

Пресс-служба компании «Афиша»

«Афиша» провела в Санкт-Петербурге в преддверии Международного дня театра креативную акцию. В ее рамках в городе были размещены плакаты с живыми цветами, растения можно было забрать себе и подарить вместе с приглашением в театр, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, постеры с надписью «Повод есть — пригласи ее в театр» были размещены в семи точках города. К каждому плакату были прикреплены живые розы, которые прохожие могли унести с собой.

Как пояснили в компании, «цветочная» концепция строится вокруг идеи о том, что люди часто ждут особого повода для похода в театр. В «Афише» считают, что такой повод можно создать самостоятельно — символом этого стали живые цветы, сделавшие плакаты готовым приглашением.

В компании отметили, что подобный формат позволяет интегрировать театральную культуру в повседневное городское пространство и подчеркнуть роль сервиса как проводника в мир досуга и впечатлений.

Акция стала частью кампании, реализуемой «Афишей» в двух столицах. Перформанс в Москве состоится 27 марта, непосредственно в День театра. В ходе него «Афиша» совместно со столичным департаментом транспорта и «Ленкомом» Марка Захарова представит музыкальную программу в необычной городской локации.

Организаторы подчеркивают, что итоговое мероприятие призвано продемонстрировать, что театр может быть частью повседневной жизни — не только на сцене, но и в привычной городской среде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
