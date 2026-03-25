«Афиша» провела цветочную акцию ко Дню театра в Петербурге

«Афиша» провела в Санкт-Петербурге в преддверии Международного дня театра креативную акцию. В ее рамках в городе были размещены плакаты с живыми цветами, растения можно было забрать себе и подарить вместе с приглашением в театр, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, постеры с надписью «Повод есть — пригласи ее в театр» были размещены в семи точках города. К каждому плакату были прикреплены живые розы, которые прохожие могли унести с собой.

Как пояснили в компании, «цветочная» концепция строится вокруг идеи о том, что люди часто ждут особого повода для похода в театр. В «Афише» считают, что такой повод можно создать самостоятельно — символом этого стали живые цветы, сделавшие плакаты готовым приглашением.

В компании отметили, что подобный формат позволяет интегрировать театральную культуру в повседневное городское пространство и подчеркнуть роль сервиса как проводника в мир досуга и впечатлений.

Акция стала частью кампании, реализуемой «Афишей» в двух столицах. Перформанс в Москве состоится 27 марта, непосредственно в День театра. В ходе него «Афиша» совместно со столичным департаментом транспорта и «Ленкомом» Марка Захарова представит музыкальную программу в необычной городской локации.

Организаторы подчеркивают, что итоговое мероприятие призвано продемонстрировать, что театр может быть частью повседневной жизни — не только на сцене, но и в привычной городской среде.