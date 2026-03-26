Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Сарик Андреасян выиграл 1 рубль по делу «Евгения Онегина»

Режиссер Андреасян выиграл рубль в суде против продюсера Картозии
Режиссер Сарик Андреасян выиграл 1 рубль в суде против продюсера Николая Картозии. Об этом сообщило издание Super.

Андреасян обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за некоторых формулировок, которые нашел в комментариях Картозии по поводу своего фильма «Евгений Онегин». Их он посчитал травлей на национальной почве.

Суд обязал продюсера заплатить режиссеру компенсацию в размере 1 рубля, как последний и просил в иске.

«Когда в публичных высказываниях начинают задевать и оскорблять мою семью, моих детей, а также переходят на национальность, это уже не критика. Это сознательная травля, попытка унизить не работу, а человека. И такое поведение не должно оставаться безнаказанным», — объяснил желание судиться Андреасян.

Картозия, в свою очередь, подал встречный иск за распространение клеветы. Он пошутил, что на рубль Андреасян может снять новый фильм, и подал апелляцию.

«Чем больше времени в суде проведет Сарик, тем меньше времени он проведет на съемочной площадке», — заключил продюсер.

В начале ноября 2024 года Николай Картозия сравнил в Telegram фильм «Евгений Онегин» Сарика Андреасяна с сериалом «Сваты». Он шутил, что режиссер узнал о том, что «Евгений Онегин» не просто роман, а роман в стихах, на съемочной площадке. Иск Андреасяна был зарегистрирован в декабре 2025 года.

Ранее Картозия попросил суд запретить Андреасяну «расширяться с НАТО на восток».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
