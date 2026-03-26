Мать Лерчек откроет косметический бренд в России

SHOT: мать Лерчек зарегистрировала косметический бренд в России
Мать блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвира Феопентова зарегистрировала косметический бренд в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Феопентова владеет 60% ООО «Еййя». Компания специализируется на продаже уходовой косметики. Как отмечает SHOT, вероятно, что Лерчек помогла матери при запуске бренда.

Эльвира Феопентова также зарегистрировала ООО «СМАРТ БАЙТС» в сфере общепита. Она владеет 30% фирмы. На данный момент компания еще не стартовала.

У Лерчек диагностирована четвертая стадия рака желудка. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее Лерчек отказалась от лечения за границей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

