Участники шоу «Титаты» провели тренировку в Санкт-Петербурге

Участники шоу «Титаны» провели открытую тренировку в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Олег Виллард провел разминку на мобильность суставов и гибкость мышц, а затем устроил круговую тренировку на выносливость и ускорение обмена веществ. Посетители мероприятия также могли прийти на тренировку на ягодицы от Константина Степанова и Дарьи Наваррской, а также занятие на скалодроме для развития хвата, координации и баланса под руководством Виктора Лакиса, Константина Митина и Артема Бабаева.

Участник второго сезона шоу «Титаны» и «Титаны. Битва сезонов» Антон Борздый тоже принял участие в воркауте. Вне шоу он работает начальником Центральной пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что спорт ассоциируется у него с дисциплиной, собранностью и умением поддерживать команду.

«Рад, что смогли показать: настоящая сила — не только в рекордах, но и в том, чтобы заряжать своим примером других. Участники отлично справлялись, никто не сдавался — это дорогого стоит», — поделился Борздый.

