Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

В России покажут «Дом, который построил Джек» к 70-летию Ларса фон Триера

Zentropa Entertainments

Фильм «Дом, который построил Джек» снова покажут в кинотеатрах в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании VERETENO.

Ларс фон Триер написал сценарий в соавторстве с Йенни Халлунд. В главных ролях: Мэтт Диллон, Ума Турман, Ширли Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель и Бруно Ганц.
Фильм снимался в Дании и Швеции, хотя действие разворачивается в Америке 1970-х.

«Это один из характерных приемов Триера: создавая условное пространство, режиссер сосредотачивается не на реализме, а на философской притче о природе зла и искусства», — отметили в пресс-службе.

Сюжет триллера строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет жизни главного героя — серийного киллера Джека. Картина содержит в себе отсылки на поэму Данте Алигьери «Божественная комедия», парные стихотворения «Тигр» и «Агнец» из «Песни невинности» Уильяма Блейка, а также прямую аллюзию на стихотворение английского фольклора «Дом, который построил Джек».

«Сам Ларс фон Триер называл картину своеобразной художественной исповедью. В фильме режиссёр иронично отвечает на многолетние обвинения критиков в жестокости и провокационности: в одном из эпизодов даже появляются фрагменты из его предыдущих картин, превращая фильм в рефлексию о собственной карьере и природе авторского кино», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Постучись в мою дверь» разыскивают по делу о наркотиках.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!