В России покажут «Дом, который построил Джек» к 70-летию Ларса фон Триера

Фильм «Дом, который построил Джек» выйдет в повторный прокат в России

Фильм «Дом, который построил Джек» снова покажут в кинотеатрах в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании VERETENO.

Ларс фон Триер написал сценарий в соавторстве с Йенни Халлунд. В главных ролях: Мэтт Диллон, Ума Турман, Ширли Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель и Бруно Ганц.

Фильм снимался в Дании и Швеции, хотя действие разворачивается в Америке 1970-х.

«Это один из характерных приемов Триера: создавая условное пространство, режиссер сосредотачивается не на реализме, а на философской притче о природе зла и искусства», — отметили в пресс-службе.

Сюжет триллера строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет жизни главного героя — серийного киллера Джека. Картина содержит в себе отсылки на поэму Данте Алигьери «Божественная комедия», парные стихотворения «Тигр» и «Агнец» из «Песни невинности» Уильяма Блейка, а также прямую аллюзию на стихотворение английского фольклора «Дом, который построил Джек».

«Сам Ларс фон Триер называл картину своеобразной художественной исповедью. В фильме режиссёр иронично отвечает на многолетние обвинения критиков в жестокости и провокационности: в одном из эпизодов даже появляются фрагменты из его предыдущих картин, превращая фильм в рефлексию о собственной карьере и природе авторского кино», — заявили в пресс-службе.

