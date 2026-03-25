«Сейчас мода на женщин постарше»: Штурм похвалила песню «Я люблю мать своего друга» после критики

Певица Наталья Штурм в разговоре с «Газетой.Ru» похвалила песню «Я люблю мать своего друга», которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Артистка отметила, что трек стал хитом, а причина в моде на женщин постарше.

Штурм отметила, что в последнее время молодые люди часто обращают внимание не на ровесниц, а на более взрослых женщин. Исполнительница не видит в этом ничего плохого.

«Ну, любовь вообще это самое прекрасное чувство на свете! Есть любишь, значит, жив и способен чувствовать, и сердце, и душа есть! А кого любить, это личное дело каждого. Сейчас мода на женщин постарше. С нами интересно, мы умные, тактичные, самодостаточные, веселые, обеспеченные, ухоженные, чего нас не любить? Любим импровизировать, зажигалки каких среди молодых не сыщешь», — поделилась Штурм.

Певица считает, что трек «Я люблю мать своего друга» не стоит критиковать, так как он больше юмористический, а не серьезный. По ее мнению, песня станет застольной, но ее не будут петь на школьных линейках, потому что она создана для хайпа, а не ради искусства.

«Автор написал хит, который сразу запоминается, это же хорошо! У меня, к примеру, сразу поднялось настроение, и я пустилась в пляс. Значит, песня «залетела». А что крамольного в этом тексте? Допустим, дружат два парня, обоим по 25 лет. А маме 48, женщина в самом соку! Да таких случаев миллионы! Мне чаще всего пишут именно мужчины с 20 до 45 лет. Объясняются в любви, просят о встрече. Сейчас начался бум на женщин 50+», — заявила Штурм.

Певец Илюша, написавший песню «Я люблю мать своего друга», столкнулся с критикой и обвинениями в нарушении традиционных ценностей после выхода программы «Песни для души». После эфира артист призвал не относиться к его творчеству серьезно.

