«Сейчас мода на женщин постарше»: Штурм похвалила песню «Я люблю мать своего друга» после критики

nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в разговоре с «Газетой.Ru» похвалила песню «Я люблю мать своего друга», которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Артистка отметила, что трек стал хитом, а причина в моде на женщин постарше.

Штурм отметила, что в последнее время молодые люди часто обращают внимание не на ровесниц, а на более взрослых женщин. Исполнительница не видит в этом ничего плохого.

«Ну, любовь вообще это самое прекрасное чувство на свете! Есть любишь, значит, жив и способен чувствовать, и сердце, и душа есть! А кого любить, это личное дело каждого. Сейчас мода на женщин постарше. С нами интересно, мы умные, тактичные, самодостаточные, веселые, обеспеченные, ухоженные, чего нас не любить? Любим импровизировать, зажигалки каких среди молодых не сыщешь», — поделилась Штурм.

Певица считает, что трек «Я люблю мать своего друга» не стоит критиковать, так как он больше юмористический, а не серьезный. По ее мнению, песня станет застольной, но ее не будут петь на школьных линейках, потому что она создана для хайпа, а не ради искусства.

«Автор написал хит, который сразу запоминается, это же хорошо! У меня, к примеру, сразу поднялось настроение, и я пустилась в пляс. Значит, песня «залетела». А что крамольного в этом тексте? Допустим, дружат два парня, обоим по 25 лет. А маме 48, женщина в самом соку! Да таких случаев миллионы! Мне чаще всего пишут именно мужчины с 20 до 45 лет. Объясняются в любви, просят о встрече. Сейчас начался бум на женщин 50+», — заявила Штурм.

Певец Илюша, написавший песню «Я люблю мать своего друга», столкнулся с критикой и обвинениями в нарушении традиционных ценностей после выхода программы «Песни для души». После эфира артист призвал не относиться к его творчеству серьезно.

Ранее Наталья Штурм заявила, что Маше Распутиной не надо было настаивать на разводе Захарова.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

