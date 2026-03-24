Представители Егора Крида пообещали порадовать девочку, которая пострадала на концерте

PR-директор Крида: ответственность за пострадавшую девочку на концерте лежит на матери
PR-директор Егора Крида Мария Кордупель в беседе с изданием «Подъем» сообщила, что связалась с матерью пострадавшей на концерте девочки.

По словам Кордупель, на данный момент мать девочки не ответила. Представители Крида пообещали помочь и порадовать пострадавшую фанатку певца.

Кордупель напомнила, что инцидент произошел у входа на выступление Крида. Она подчеркнула, что команда певца не несет ответственности за людей вне концертной площадки.

«Ребенок, конечно, не виноват. Я думаю, что ответственность лежит на маме», — отметила PR-директор знаменитости.

Кордупель добавила, что именно команда Крида организовала службу безопасности и скорую помощь непосредственно в зале, где проводится выступления. Также на концертной площадке дежурят волонтеры.

«Также артист, если видит, что давят людей, просит, чтобы друг друга уважали. Более того, перед концертом, пока люди собираются в зале, есть голосовые объявления, чтобы друг друга не давили», — заявила Кордупель.

22 марта 11-летняя девочка пострадала на концерте певца Егора Крида в Краснодаре. Возле входа в здание образовалась давка из-за большого количества людей. Из-за этого девочку зажало металлическим ограждением. Врачи диагностировали ей ушиб мягких тканей живота.

