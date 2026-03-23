Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Мисс БРИКС о предложении сняться в клипе у Киркорова: «Глазам не поверила»

Мисс БРИКС Алексеева заявила, что обсуждает с Киркоровым съемки клипа
Максим Богодвид/РИА Новости

Победительница конкурса «Мисс БРИКС — 2026», «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева впервые прокомментировала предложение сняться в клипе у Филиппа Киркорова. Ее цитирует ТАСС.

Алексеева призналась народному артисту в любви и уважении. По словам девушки, возможность поработать с ним стала для нее неожиданной и приятной. Она добавляет, что певец сам подошел к ним с мамой за столик и похлопал девушку по плечу.

«Сначала своим глазам не поверила. Он сразу начал говорить про предложение, и я поняла, что это что-то интересное», — рассказала она.

При этом, добавила Алексеева, они с Киркоровым пока только обсуждают возможные съемки.

Представительница Валентины Алексеевой Екатерина Успенская добавила, что съемки клипа с участием Мисс БРИКС планируется провести в ближайшее время. Это будет клип на одну из песен из нового альбома UNO, который артист выпустил недавно, уточнила она.

Финал международного конкурса «Мисс БРИКС» прошел в Казани. Всего за звание самой красивой девушки боролись представительницы 17 стран — Бразилии, России, Индии, Китая, стран Африки, Ближнего Востока и других регионов мира.

Накануне была названа страна проведения конкурса красоты «Мисс БРИКС — 2027».

Ранее Филипп Киркоров высказался о возможном участии дочери в конкурсе красоты.

 
Теперь вы знаете
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!