Мисс БРИКС о предложении сняться в клипе у Киркорова: «Глазам не поверила»

Победительница конкурса «Мисс БРИКС — 2026», «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева впервые прокомментировала предложение сняться в клипе у Филиппа Киркорова. Ее цитирует ТАСС.

Алексеева призналась народному артисту в любви и уважении. По словам девушки, возможность поработать с ним стала для нее неожиданной и приятной. Она добавляет, что певец сам подошел к ним с мамой за столик и похлопал девушку по плечу.

«Сначала своим глазам не поверила. Он сразу начал говорить про предложение, и я поняла, что это что-то интересное», — рассказала она.

При этом, добавила Алексеева, они с Киркоровым пока только обсуждают возможные съемки.

Представительница Валентины Алексеевой Екатерина Успенская добавила, что съемки клипа с участием Мисс БРИКС планируется провести в ближайшее время. Это будет клип на одну из песен из нового альбома UNO, который артист выпустил недавно, уточнила она.

Финал международного конкурса «Мисс БРИКС» прошел в Казани. Всего за звание самой красивой девушки боролись представительницы 17 стран — Бразилии, России, Индии, Китая, стран Африки, Ближнего Востока и других регионов мира.

