Умер Чак Норрис

Variety: в возрасте 86 лет умер актер Чак Норрис

На 87-м году жизни умер легендарный американский актер Чак Норрис. Об этом пишет портал Variety.

Сообщается, что накануне Норрис был госпитализирован на Гавайях. В пятницу, 20 марта, его семья опубликовала заявление, из которого следует, что он скончался этим утром.

«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в жизни многих», — сказано в нем.

Семья актера также отметила, что хотела бы сохранить обстоятельства кончины Норриса в тайне, однако, уточняется, что он был окружен родными и «обрел покой».

Самые известные работы актера: «Путь дракона», «Безмолвный гнев», «Одинокий волк Маккуэйд», «Кодекс молчания». Его фильмография насчитывает около 40 полнометражных лент.

Чак Норрис является лауреатом нескольких кино- и теленаград. В 1989 году у него появилась собственная звезда на «Аллее славы» в Голливуде. В 1999 году Норриса ввели в зал славы Музея истории боевых искусств в Калифорнии.

Ранее стало известно, что умерла жена Олега Басилашвили.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
