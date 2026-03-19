Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Маньяка с чешуей будут искать в мистическом детективе «Зов русалки»

Премьера сериала «Зов русалки» состоится 30 марта
ТВ-3

Премьера восьмисерийного мистического детектива «Зов русалки» Мурада Алиева и Галины Уразовой состоится 30 марта на ТВ-3. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Главные роли в проекте исполнили Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева. Героям придется искать в маленьком прибрежном городе маньяка, оставляющего после себя след из чешуи неизвестного происхождения.

Пока местные жители шепчутся о том, что в городе проснулась русалка-берегиня из старинной легенды, на помощь следствию из Москвы направляют Юрия Бахтина (Андрей Фролов)— специалиста по маньякам-серийникам. Здесь ему предстоит встретиться и с призраками собственного прошлого.

«Для артиста сыграть героя с таким прошлым и с теми метаморфозами, которые происходят с ним по ходу истории, — это настоящий подарок. К тому же, у нас были и подводные съемки, и холодная осенняя вода, и мрачная атмосфера — всн это помогло создать ощущение настоящей мистической истории», — рассказывает Фролов.

Режиссер Уразова отметила, что сейчас многие интересуются российскими сказаниями, и сериал может заинтересовать мужчин, женщин, молодых людей.

«Нехватка любви, внимания, понимания, справедливости толкает людей на разные страшные поступки. Нам надо быть внимательнее друг к другу и друг друга беречь, как Берегиня из мифологии. И, наоборот, когда есть любовь, внимание и справедливость — это может растопить лед», — считает она.

Ранее в прокат вышла семейная комедия «Доктор Гаф».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
