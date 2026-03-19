Маньяка с чешуей будут искать в мистическом детективе «Зов русалки»

Премьера восьмисерийного мистического детектива «Зов русалки» Мурада Алиева и Галины Уразовой состоится 30 марта на ТВ-3. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Главные роли в проекте исполнили Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева. Героям придется искать в маленьком прибрежном городе маньяка, оставляющего после себя след из чешуи неизвестного происхождения.

Пока местные жители шепчутся о том, что в городе проснулась русалка-берегиня из старинной легенды, на помощь следствию из Москвы направляют Юрия Бахтина (Андрей Фролов)— специалиста по маньякам-серийникам. Здесь ему предстоит встретиться и с призраками собственного прошлого.

«Для артиста сыграть героя с таким прошлым и с теми метаморфозами, которые происходят с ним по ходу истории, — это настоящий подарок. К тому же, у нас были и подводные съемки, и холодная осенняя вода, и мрачная атмосфера — всн это помогло создать ощущение настоящей мистической истории», — рассказывает Фролов.

Режиссер Уразова отметила, что сейчас многие интересуются российскими сказаниями, и сериал может заинтересовать мужчин, женщин, молодых людей.

«Нехватка любви, внимания, понимания, справедливости толкает людей на разные страшные поступки. Нам надо быть внимательнее друг к другу и друг друга беречь, как Берегиня из мифологии. И, наоборот, когда есть любовь, внимание и справедливость — это может растопить лед», — считает она.

