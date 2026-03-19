«Он не в Москве»: директор Леонтьева раскрыл планы певца на день рождения

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил «Газете.Ru», что певец находится не в Москве. Однако представитель артиста не стал отвечать, за границей он или в России.

По признанию Чигирева, в день рождения 19 марта Леонтьев не планирует устраивать большой праздник.

«Будет отмечать в кругу семьи. [Большой праздник] не планируется, нет. Он сейчас в отъезде. Сам не поздравил еще, рановато. Разница во времени. Он не в Москве», — поделился директор исполнителя.

В 2024 году Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. Сейчас артист выступает только на редких частных корпоративах и появляется на мероприятиях друзей. В апреле прошлого года распространилась информация, что певец может полноценно вернуться на сцену, однако Борис Чигирев назвал ее «ерундой».

Также директор Леонтьева опровергал новости о том, что певец живет в США. По его словам, артист постоянно находится в России, но иногда уезжает.

Ранее Валерий Леонтьев выступил в жилете без рубашки и широких брюках в Таиланде.