Любовь Успенская захотела самолет

Певица Любовь Успенская сообщила RU.TV, что мечтает о самолете.

Успенская рассказала, что хочет небольшой самолет, в который могло бы вмещаться 10 человек.

«Знаете, когда о чем-то мечтаешь, то не теряй надежды, потому что надежда всегда помогает притягивать позитив. Всегда надо говорить: «У меня все получится». Насчет самолета я, конечно, не настолько уверена, но надеюсь, когда-нибудь или сама куплю, или мне подарят», — поделилась артистка.

В августе 2025 года Успенская порадовалась, что сдала на права категории D. Благодаря им она смогла прокатиться на своем транспорте марки Mercedes-Benz. Певица решила сделать заезд и показать машину.

Исполнительница также продемонстрировала салон в автобусе с кожаными креслами и монитором. Из-за последнего знаменитость пошутила про шоу «Тачку на прокачку». Желание команды передачи добавлять мониторы в самые неожиданные места машины стало мемом в сети.

