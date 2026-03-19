Виталий Гогунский не пришел в суд и перестал платить алименты экс-жене

Юрист Маирко Фролова: Гогунский не пришел в суд и перестал платить алименты

Адвокат модели Ирины Маирко Анна Фролова рассказала «Газете.Ru», что Виталий Гогунский не пришел на беседу с бывшей женой в суд. Заседание прошло 18 марта, однако сторона актера не явилась.

Беседа экс-супругов была назначена в Пресненском суде Москвы. Маирко подала иск к бывшему мужу о взыскании задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

«На данный момент нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника, и мы надеемся, что суд в судебном заявлении удовлетворит их. Основная задача — установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия— его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует», — заявила Фролова.

По словам адвоката, Гогунский неоднократно в интервью рассказывал о своей «схеме». Она утверждает, что актер открыто заявлял о выплате алиментов в минимальном размере, скрывая реальные доходы.

«Сторона ответчика в суд не явилась. Кроме того, алименты за прошедший месяц даже в минимальном размере истцу не поступали», — отметила юрист.

У Ирины Маирко от Виталия Гогунского есть дочь Милана. После развода актер перестал появляться в жизни девочки, а она решила строить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас она является популярной певицей, выступающей под псевдонимом Милана Стар.

Ранее Милана Стар купила машину за 13 миллионов рублей.