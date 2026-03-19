Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Виталий Гогунский не пришел в суд и перестал платить алименты экс-жене

Нина Зотина/РИА «Новости»

Адвокат модели Ирины Маирко Анна Фролова рассказала «Газете.Ru», что Виталий Гогунский не пришел на беседу с бывшей женой в суд. Заседание прошло 18 марта, однако сторона актера не явилась.

Беседа экс-супругов была назначена в Пресненском суде Москвы. Маирко подала иск к бывшему мужу о взыскании задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка.

«На данный момент нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника, и мы надеемся, что суд в судебном заявлении удовлетворит их. Основная задача — установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия— его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует», — заявила Фролова.

По словам адвоката, Гогунский неоднократно в интервью рассказывал о своей «схеме». Она утверждает, что актер открыто заявлял о выплате алиментов в минимальном размере, скрывая реальные доходы.

«Сторона ответчика в суд не явилась. Кроме того, алименты за прошедший месяц даже в минимальном размере истцу не поступали», — отметила юрист.

У Ирины Маирко от Виталия Гогунского есть дочь Милана. После развода актер перестал появляться в жизни девочки, а она решила строить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас она является популярной певицей, выступающей под псевдонимом Милана Стар.

Ранее Милана Стар купила машину за 13 миллионов рублей.

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!