Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Митя Фомин о себе: «Я всегда был немножечко маргиналом»

Певец Фомин признался, что с детства считал себя незаурядным человеком
Звук

Певец Митя Фомин признался, что с детства начал ощущать себя незаурядным человеком. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на показе House of Leo «INDULGENCE» (осень-зима 2026) в рамках Недели моды в Москве.

По его словам, с раннего возраста ему не нравились какие-либо правила и рамки.

«Я всегда был как бы немножечко оппортунистом и немножечко таким маргиналом, да. Это говорит о том, что я, как бы чуть-чуть иду всегда системе вспять. У меня были конфликты с учителями в школе, музыкальной школе, со сверстниками», — поделился Фомин.

Однако он уточнил, что подобные конфликты, возникающие из-за его «инаковости», не отражались на его самооценке. Напротив, певец ощущал себя уверенно и считал, что уже родился знаменитым.

13 марта в книжном сервисе «Литрес» «Газете.Ru» сообщили, что Митя Фомин написал дебютную книгу в жанре автофикшн. В книгу «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу» вошли 13 эссе о ярких эпизодах из насыщенной жизни автора, произошедших с ним за более чем четверть века работы в мире шоу-бизнеса.

Эссе десятикратного лауреата премии «Золотой граммофон» Фомина автобиографичны и представляют собой случаи из его реальной жизни — сюжеты, из которых автор построил портрет эпохи.

Ранее Митя Фомин появился на публике с матерью, прилетев на свою малую родину.

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
