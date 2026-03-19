Митя Фомин о себе: «Я всегда был немножечко маргиналом»

Певец Митя Фомин признался, что с детства начал ощущать себя незаурядным человеком. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на показе House of Leo «INDULGENCE» (осень-зима 2026) в рамках Недели моды в Москве.

По его словам, с раннего возраста ему не нравились какие-либо правила и рамки.

«Я всегда был как бы немножечко оппортунистом и немножечко таким маргиналом, да. Это говорит о том, что я, как бы чуть-чуть иду всегда системе вспять. У меня были конфликты с учителями в школе, музыкальной школе, со сверстниками», — поделился Фомин.

Однако он уточнил, что подобные конфликты, возникающие из-за его «инаковости», не отражались на его самооценке. Напротив, певец ощущал себя уверенно и считал, что уже родился знаменитым.

13 марта в книжном сервисе «Литрес» «Газете.Ru» сообщили, что Митя Фомин написал дебютную книгу в жанре автофикшн. В книгу «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу» вошли 13 эссе о ярких эпизодах из насыщенной жизни автора, произошедших с ним за более чем четверть века работы в мире шоу-бизнеса.

Эссе десятикратного лауреата премии «Золотой граммофон» Фомина автобиографичны и представляют собой случаи из его реальной жизни — сюжеты, из которых автор построил портрет эпохи.

