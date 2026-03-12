Размер шрифта
Сестра Меладзе заработала на музыкальном лейбле почти 300 млн рублей

Музыкальный лейбл сестры Меладзе Лианы заработал 296 млн рублей за год
Нина Зотина/РИА «Новости»

Музыкальный лейбл, учредителем которого является Лиана Меладзе, заработал 296 млн рублей в 2025 году. Об этом узнала «Газета.Ru».

Сестра Валерия и Константина Меладзе, в отличие от родственников, после начала СВО осталась в России и продолжила зарабатывать на бизнесе. У Лианы Меладзе есть доля в лейбле Velvet Music, а также в организации, специализирующейся на аренде недвижимости. Согласно бухгалтерской отчетности, за год выручка музыкальной компании выросла на 41%. Чистая прибыль составила 143 млн рублей.

После отъезда Константина Меладзе за границу его сестра также получила долю в «Первом музыкальном издательстве». В СМИ сообщали, что композитор мог переписать бизнес на родственницу, чтобы продолжать зарабатывать в России. Однако в апреле 2025 года Лиана Меладзе вышла из состава учредителей.

Экс-муж Веры Брежневой сейчас получает деньги с продюсерского центра «Меладзе Мьюзик». За 2025 год бизнес заработал более 100 млн рублей. С 2022 года доходы компании увеличились в семь раз. Кроме того, Константин Меладзе получает деньги со вкладов в российских банках.

Ранее Константина Меладзе засняли с молодой спутницей в Испании.

 
