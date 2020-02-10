Pussycat Dolls выпустили первый после десятилетнего перерыва клип
close
Первый за 10 лет клип группы Pussycat Dolls собрал 5 миллионов просмотров на YouTube за трое суток после премьеры.
Поклонники приняли возвращение популярного герлз-бэнда 2000-х тепло. «Как вообще возможно, что они на том же танцевальном и спортивном уровне, что и 10 лет назад? Как будто тогда и снято!», «Просто невероятно, как я рад их возвращению, форму не потеряли, даже лучше выглядят и супертрек!» — пишут фанаты в комментариях к клипу React.
О воссоединении Pussycat Dolls стало известно в декабре 2019 года. Сейчас коллектив готовится к американским и европейским гастролям.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Воссоединившихся Pussycat Dolls раскритиковали за откровенные наряды
— Участницы поп-группы Pussycat Dolls объявили о воссоединении