Pussycat Dolls выпустили первый после десятилетнего перерыва клип

Первый за 10 лет клип группы Pussycat Dolls собрал 5 миллионов просмотров на YouTube за трое суток после премьеры.

Поклонники приняли возвращение популярного герлз-бэнда 2000-х тепло. «Как вообще возможно, что они на том же танцевальном и спортивном уровне, что и 10 лет назад? Как будто тогда и снято!», «Просто невероятно, как я рад их возвращению, форму не потеряли, даже лучше выглядят и супертрек!» — пишут фанаты в комментариях к клипу React.

О воссоединении Pussycat Dolls стало известно в декабре 2019 года. Сейчас коллектив готовится к американским и европейским гастролям.

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