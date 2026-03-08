Размер шрифта
Собчак заявила о прощении родителей

Телеведущая Собчак назвала прощение родителей самым сложным в жизни
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак на конкурсе красоты БРИГС произнесла речь о сложных отношениях родителей и детей. Ее слова передает kp.ru.

Собчак поделилась личной историей про себя и мать Людмилу Нарусову. Телеведущая призналась, что пытается найти примирение со своим родителем. Она заявила, что в ее семье произошло много ошибок. Однако, несмотря на это, журналистка знает, что мать ее сильно любит.

«Я уверена, что ваши родители вас очень любят, просто они вас видели каким-то одним образом и хотели, наверно, чтобы вы соответствовали тому, чего они хотят. А вы хотите чего-то своего, и это правильно. И вы должны идти своим путем. Но не обижайтесь на них. Потому что я прошла этот путь и могу сказать, что самое сложное в этой жизни — это простить своих родителей. Но только в этой точке ты находишь мир в себе», — поделилась телеведущая.

Собчак заявила о необходимости прощать родителей за капризы и критику.

Ранее Ксения Собчак в жакете на голое тело пришла на афтепати БРИКС с сумкой за 3,5 миллиона рублей.

 
